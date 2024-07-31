Тони Айомми выпустил «Deified» и одеколон

В работе над созданием первого одеколона «Scent Of Dark» Тони помогал Серджо Момо, основатель итальянского торгового дома Xerjoff и неплохой гитарист. Его игру можно услышать как в треке «Scent Of Dark», так и в «Deified».

«И вот мы снова представляем совместную работу с моим другом Серджо Момо — новый парфюм под названием «Deified». Я в восторге от нашего нового аромата. Я надеюсь, что «Deified» понравится вам так же, как и мне. В течение последнего года мы пробовали разные образцы одеколонов, пока не остановились на этом, и он мне действительно понравился. <…> «Deified» — более тяжёлый, средневековый трек по сравнению с «Scent Of Dark». Мы добавили вокал и улучшили общее звучание», - говорит Тони Айомми.

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!





Tony Iommi

«Tony Iommi Deified» — это второй фирменный одеколон, созданный Айомми и Момо, после огромного успеха первого совместного парфюма. Он сочетает в себе аромат древесины, кожи, пачули и специй