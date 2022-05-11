На концерте Metallica женщина родила

Пара купила билеты на концерт еще в 2019-м — выступление дважды переносили на год из-за пандемии.

По прогнозам, роды у Джоси должны были быть неделей позже. Однако схватки начались за три песни до конца выступления, когда музыканты исполняли «Battery». Приехавшая бригада медиков решила, что везти женщину в больницу уже слишком поздно. И решили принимать роды прямо на стадионе, где проходил концерт.

Мальчик, которого супруги назвали Луан, появился на свет под громогласное исполнение Джеймсом Хэтфилдом и компанией «Enter Sandman». Джоси поделилась радостным событием в своих соцсетях. А музыканты уже не смогли пройти мимо такой крутой истории и поделились ей в своих официальных аккаунтах.







Счастливая роженица

«На каждом концерте, куда я прихожу, со мной обязательно случается какая-то дичь. Но на этот раз я превзошла сама себя», — прокомментировала Джоси.