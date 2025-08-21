Florence + the Machine экранизировали «Everybody Scream» из будущего альбома

«Everybody Scream», несомненно, одна из самых мрачных песен от Florence + the Machine. В жутковатом ритме песни Флоренс Уэлч обращается к сущности, которая овладевает ею во время её выступления: «Посмотрите, как я бегу до изнеможения/Кровь на сцене/Но как я могу уйти от вас, когда вы кричите моё имя?» — поёт она в первом припеве. Её приказы всем кричать, петь и танцевать повторяются в леденящем душу хоре на протяжении всей песни, и песня достигает своего рода заклинания в кульминации.

На песню также вышел клип, снятый Отем де Уайлд, которая также снимала все клипы с последнего альбома Florence + the Machine «Dance Fever», вышедшего в 2022 году. В клипе показан хаос в сельской местности, с безумными кадрами людей, одержимых неизвестной силой, которые неконтролируемо трясутся и, как и следует из названия песни, кричат. Марк Боуэн из Idles также появляется в роли одного из мужчин, одержимых (злым?) обаянием Уэлча.

Вместе с выпуском заглавного трека Florence + the Machine раскрыли подробности о грядущем альбоме. Согласно пресс-релизу, Уэлч вдохновилась своим восстановлением после операции, спасшей ей жизнь во время тура «Dance Fever» в 2022 году. Она работала над альбомом в течение двух лет в тесном кругу единомышленников, включая вышеупомянутого Боуэна, а также Митски и Аарона Десснера из The National.

Florence + the Machine

Уэлч также рассказала о некоторых источниках вдохновения для нового альбома, включая колдовство, фолк-хоррор, мистицизм, хаос и многое другое. Она также опубликовала фотографию, сделанную во время работы с Боуэном над новым альбомом, и написала в блокноте «Swans vs. Adele», намекая на более плотское, гибридное звучание Everybody Scream.

Грядущий альбом Florence + the Machine «Everybody Scream» выйдет 31 октября. Предварительные заказы на новый альбом уже принимаются на сайте группы. В этом месяце Уэлч анонсировала выход альбома, опубликовав в соцсетях драматичное видео, где она отчаянно роет землю и начинает кричать прямо в неё.