Florence + the Machine выпустили отчаянный альбом «Everybody Scream»

По признанию солистки Флоренс Уэлч, альбом получился самым личным в дискографии коллектива.

Тексты песен стали более контрастными и эмоциональными. Лейтмотивом стало личное горе Флоренс. В 2023 году она пережила внематочную беременность, закончившуюся выкидышем. Тогда артистка была в гастрольном туре «Dance Fever», который она решила не отменять из-за произошедшего. Треки пластинки «Everybody Scream» передают напряжение, отчаяние и горечь утраты, пережитые Флоренс Уэлч. Уэлч не избегает боли; она противостоит ей, раскрывает её и превращает в ритуал.

К работе над новыми композициями были привлечены музыкант Аарон Десснер, гитарист группы Idles Марк Боуэн, певица и автор песен Mitski, а также музыкальный продюсер Дэнни Л. Харл.



Florence + the Machine

Альбом Florence + the Machine, состоящий из двенадцати треков, разворачивается подобно кинематографическому бреду, сочетая воздушные струнные с пульсирующими индустриальными синтезаторами и суровым гитарным хрустом. Моменты тихого опустошения превращаются в гимны стойкости, запечатлевая двойственность борьбы и триумфа. «Kraken» взрывается гортанной басовой линией, в то время как «Perfume and Milk» предлагает более интимную атмосферу: шёпот Уэлча накладывается на мерцающие клавиши, вызывая чувство уязвимости.

Сквозь боль проступает едкое остроумие. В песне «Music by Men» она критикует гендерные иерархии в музыкальной индустрии, иронично признаваясь: «Слушая песню The 1975, я подумала: „К чёрту всё, пожалуй, стоит попробовать музыку, написанную мужчинами“». В песне «One of the Greats» она высмеивает мнение, что женщины должны истекать кровью, чтобы быть гениальными: «Должно быть мужчиной и писать скучную музыку, просто потому что ты можешь». Эти моменты пронзают драму, словно кинжал, укореняя величие в остром самосознании.

Тем не менее, несмотря на всю свою ярость, Everybody Scream остаётся глубоко эмоциональным альбомом, глубоко затрагивающим тему выживания. Такие треки, как «You Can Have It All» и «Sympathy Magic», словно высечены из самой сути горя, украшены перкуссией, резонирующей, словно биение сердца, сложными вокальными гармониями, парящими над хаосом, и тонкими моментами нежности, создающими мягкий контраст с окружающим шумом. Голос Уэлча, одновременно надломленный и бесстрашный, пронизывает лирический ландшафт с настойчивостью, превращающей каждую песню в спасательный круг для слушателей, заставляя их почувствовать как тяжесть скорби, так и стойкость, которую она может вселить.