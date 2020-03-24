Metallica выкладывает свои концерты по понедельникам

На ютьюбе уже можно посмотреть выступление группы в ирландском замке Слейн в июне 2019 года.

Новые видео будут появляться каждый понедельник на ютуб-канале группы и на официальной странице в фейсбуке под хэштегом #MetallicaMondays.

«Пока мы все в обязательном порядке сидим по домам, нам очень не хватает концертов, поэтому как насчет того, чтобы окунуться в наши любимые шоу прошлых лет на социально приемлемой дистанции? Не хотим звучать сентиментально, но сейчас мы все, как никогда раньше, должны вместе пройти через все это», — заявили музыканты в своем обращении.



Metallica

Во время трансляций будет производиться сбор средств, но абсолютно добровольный.