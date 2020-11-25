Metallica собрала на благотворительном стриме 1,3 млн долларов

Выручка от этих мероприятий будет направлена в благотворительный фонд группы All Within My Hands.

В этом году на ежегодном концерте «Руки помощи» Metallica выступала как в акустической, так и в электрической версии перед многотысячной виртуальной аудиторией. Некоторые зрители появлялись на экранах сзади участников группы, обеспечивая дополнительный уровень развлечения для фанатов, смотрящих из дома.

Средства, собранные для фонда All Within My Hands, будут использованы для работы с партнерами из Feeding America и Американской ассоциации общественных колледжей, а также для поддержки пострадавших от COVID-19 и усилий по оказанию помощи при стихийных бедствиях в ближайшие месяцы. Еще до стриминга благотворительного шоу фонд Metallica уже сделал пожертвования на борьбу с COVID и лесными пожарами на Западном побережье США на общую сумму почти 1 миллион долларов в этом году.



Metallica

Успех от благотворительного стриминга превысил все ожидания организаторов, и его решили продлить до 1 декабря. Для участия необходимо купить билет на 2nu.gs/Metallica и смотреть шоу в прямом эфире или по запросу, когда удобно, а кроме того, доступно 48-часовое окно для повторного просмотра. Один билет право просмотра полных двух сетов. Трансляция сопровождается аукционом, на котором можно делать ставки и предлагать интересные товары и услуги.

«Все доходы от продажи билетов и аукциона помогут нуждающимся сообществам», - говорят музыканты.