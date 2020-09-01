Новую гадюку назвали в честь лидера группы Metallica

Вид «Atheris hetfieldi» был обнаружен группой исследователей во главе с герпетологом доктором Луисом Чериако. Это африканская кустовая гадюка, которая вырастает до 52 см в длину, обитает у подножия вулкана на острове Биоко в Экваториальной Гвинее и характеризуется головой треугольной формы и сильно килеватыми чешуями.



Змея «Atheris hetfieldi»

Все эти черты придают ей сходство с драконом, что, безусловно, созвучно имиджу певца хэви-метал группы. Понятно, что доктор — фанат «Металлики» с многолетним стажем.



Джеймс Хэтфилд

«Atheris hetfieldi» — последнее на сегодня создание живой природы, названное в честь рок-звезды. Оно занесено в интернациональный реестр зоологической номенклатуры.

Ранее окаменелость крокодила юрского периода была названа в честь Лемми, а в честь Дэвида Боуи назвали динозавра.