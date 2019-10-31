Metallica выпустила носки под своим брендом

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Группа Metallica объединилась с люксовой носочной компанией «Stance» и начинает выпускать новую линию носков.

Продукция под брендом Metallica включает в себя носки, рисунок которых основан на обложках альбомов «Kill ’em All», «Ride the Lightning» и «Master of Puppets».

Носки от Metallica
Носки от Metallica

Ларс Ульрих от имени группы заявил:

«Это еще одно наше потрясающее сотрудничество, на этот раз с носочными иконами, фирмой «Stance». Эта коллекция насчитывает восемь различных стилей и сочетает качество рисунка с износостойкостью. И для детей тоже кое-что есть!»

«Stance» уже выпускали носки для групп Slayer, Motörhead и Iron Maiden.

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