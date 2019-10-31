Metallica выпустила носки под своим брендом

Об этом сообщается на их официальном сайте.





По словам ветеранов рока, это будет "иллюстрированная история Metallica от А до Я в стихах", где каждая буква алфавита будет соответствовать какому-то эпизоду из истории группы от "Гаражных дней" (Garage Days) до "Кукловода" (Master of Puppets) либо интересному факту о ком-то из музыкантов.

