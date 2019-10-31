Metallica выпустила носки под своим брендом

Продукция под брендом Metallica включает в себя носки, рисунок которых основан на обложках альбомов «Kill ’em All», «Ride the Lightning» и «Master of Puppets».
Ларс Ульрих от имени группы заявил:
«Это еще одно наше потрясающее сотрудничество, на этот раз с носочными иконами, фирмой «Stance». Эта коллекция насчитывает восемь различных стилей и сочетает качество рисунка с износостойкостью. И для детей тоже кое-что есть!»
«Stance» уже выпускали носки для групп Slayer, Motörhead и Iron Maiden.
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