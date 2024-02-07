Экс-солистка группы #2Маши призналась, что на новую песню ее вдохновила любовь

Певица пришла в студию шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» со своей командой музыкантов. В прямом эфире Мария Зайцева спела несколько свежих композиций и решилась на эксперимент – трек «Если бы» она исполнила под акустическую гитару.

«Эту песню я написала во время пандемии, когда мне было очень грустно. И вообще, музыка меня часто спасала от разных неприятных состояний», – поделилась Мария с ведущими шоу.



На радио Зайцева пришла со своими музыкантами

На живом концерте в радиостудии прозвучали также композиции «Первая любовь», «Слишком красиво», «Я обниму тебя голосом», «Хвала», «Призрак». Главным сюрпризом стала live-премьера новинки этого года – песни «Угораздило». По словам Зайцевой, на создание трека ее вдохновило самое сильное чувство – любовь.

«В песне есть слова: «Как же угораздило так влюбиться в него?» От них у меня самой бабочки в животе. Песня абсолютно весенняя. Пусть сейчас и зима, но именно такие эмоции я испытываю. Хочу пожелать всем, чтобы их тоже обязательно «угораздило», несмотря на сезон, погоду и температуру», – пожелала певица.



От новой песни у певицы бабочки в животе

Артистка опровергла в эфире «Авторадио» слухи о возрождении дуэта #2Маши. В новогоднюю ночь Маша Шейх и Маша Зайцева впервые после распада появились вместе в праздничном телеэфире, но надежды фанатов не оправдались.



Маша Зайцева опровергла слухи о возрождении дуэта

«На самом деле, сделали очень интересную ретроспективу хитов последних десяти лет, куда вошла и наша песня «Босая». Вот так все и получилось. Но это была разовая акция», – подчеркнула Зайцева.

Планы у Марии – большие, но не в составе группы. Летом она планирует свой первый сольный open-air концерт, который пройдет в Москве. Этого события она ждет больше всего, призналась певица.