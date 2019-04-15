«Технология» выпустила песню Леонида Величковского

Сотрудничество "Технологии" и Леонида Величковского продолжилось, спустя 23 года. Автор таких хитов, как "Все, что ты хочешь", "Холодный след", "Сигнал", поделился историей создания новой песни:

«Несколько лет назад я зашел на форум «Технологии» и почитал тексты, которые предлагают группе поклонники. Один мне понравился, и у меня сразу возникла мелодия. Но по какой-то причине тогда мы не записали песню. Прошло много времени и вот, наконец, песня «Человек, которого нет» увидела свет. Оказалось, что поклонники ее приняли очень хорошо, и ребята даже сделали несколько ремиксов для нового сингла. Меня это порадовало. Взгляд на песню с разных сторон, разные стили - это всегда интересно».

Артём Гудин, написавший стихи об обычном российском человеке, выбранные из множества Леонидом Величковским для песни, рассказал о том, как были написаны эти строки: «Просто выстрел мыслей в голове, когда однажды возвращался домой с работы. Я тогда снимал комнату в Люберцах, работал в строительной фирме. В тот день с коллегой из Барнаула рассуждали, что живем в чужом городе, уходим на работу, когда все еще спят, приходим, когда все уже легли, нас никто не видит, не замечает. Нас будто бы и нет. Живем работой. Знакомые и родственники о нас вспоминают раз в год, в день рождения. Но мы все равно живем. Жизнь кидает нас через плечо. Но мы встаем и идем дальше, несмотря ни на что. И таких, как мы - миллионы. Так появился поток строк в голове, которые я, добравшись домой, переложил на бумагу».

Как и во всех песнях группы «Технология», в новом треке заложено несколько смыслов. Кто-то увидит социальный подтекст или что-то очень личное. Многим может показаться, что песня не случайно выпущена после официального объявления о том, что группу покинул один из вокалистов.

Группа «Технология» - легендарный российский синти-поп коллектив, основанный в 1990-м году и буквально опередивший свое время. В начале 90-х музыканты давали по 4 концерта в день, а их песни «Нажми на кнопку», «Странные танцы», «Всё, что ты хочешь» подолгу занимали верхние строчки хит-парадов страны. Сегодня коллектив продолжает активно гастролировать, записывает новые песни и готовится к 30-летнему юбилею в марте 2020 года.