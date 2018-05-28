Alice Cooper сравнил Москву с Парижем

Об этом Купер сказал в воскресенье журналистам.

"Мне очень нравится современная Москва, - признался певец. - Был прошлый раз зимой, это было жестко и брутально. Я всем говорю: приезжайте в Москву весной или летом, зимой ты просто сидишь в отеле".

"В России у нас есть настоящие фанаты, мы это знаем точно, поскольку в первый раз приезжали сюда в 1993-1994 годах, - рассказал Купер. - Тогда находиться в стране было непросто, сейчас же здесь - как в Париже: комфортно, все очень открыты, мы полностью расслаблены". Он добавил, что когда попадает в Россию - не чувствует никакой напряженности. "Возможно, и есть какая-то пропаганда, но когда ты попадешь сюда - эта тема исчезает. Если взять семью русских и семью американцев, уверен, они тут же вместе начнут делать барбекю", - пояснил музыкант.



Hollywood Vampires

Группа Hollywood Vampires впервые выступит в России 28 мая - их концерт пройдет в спорткомплексе "Олимпийский". В это воскресенье Элис Купер намерен отправиться в Большой театр со своей супругой, которая, по его словам, увлекается балетом. "Мы вместе более сорока лет, и могу дать всем совет: "Женитесь не на том, кого любишь, а на тех, кто любит и тебя тоже".

ТАСС