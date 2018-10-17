Машу Макарову били ногами и табуреткой

Ранее менеджер коллектива сообщал, что Макарова пострадала при инциденте, у нее ушибы, синяки, легкое сотрясение мозга, но она в удовлетворительном состоянии находится дома.



Маша Макарова

"Мы охраняли квартиру соседа, чтобы туда не вошли новые собственники. Они вчетвером дежурили у двери — три парня и девушка — и ждали возможности проникнуть. Они ударили меня в лицо, я упала, потом они все меня били ногами, табуреткой", — заявила РИА Новости Макарова.

По ее словам, дочь соседа от первого брака продала 1/16 квартиры — 3 квадратных метра, или половину своей доли, неизвестным людям.

"Они заехали, заняли большую комнату, занесли диван, холодильник и сказали, что теперь будут тут жить. После инцидента мы поменяли замки. И теперь вот эта драка. У меня сотрясение мозга, я подала заявление в полицию", — рассказала певица.

В столичном управлении МВД сообщили РИА Новости, что полицейские проводят проверку после заявления солистки группы "Маша и Медведи" о телесных повреждениях в результате бытового конфликта.