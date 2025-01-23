Вышел трибьют Markscheider Kunst

В трибьют вошло 22 песни Markscheider Kunst в исполнении групп «Маша и Медведи», Jane Air, «Курара», «Кирпичи», «Радар», «Громыка», Billy’s Band, «Полюса», «Отава Ё», «Запрещённые барабанщики» и др.

Трибьют-альбом посвящён дню рождения Сергея Ефременко. Вчера ему могло бы исполниться 53 года. К сожалению, жизнь вокалиста оборвалась 22 января 2024 года в реанимации Покровской больницы на Васильевском острове.

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Сергей Ефременко

«Markscheider Kunst — группа, которая всегда считалась «солнечной альтернативой», «андеграундом»; группой, которую не крутят по тв и радио; но песни которой все равно находят путь, объединяющий нас всех. Про что эти песни? Как говорил Серега: «все песни про любовь»!», - говорится в описании релиза.

В записи пластинки «Будем с тобой на связи» поучаствовали друзья-музыканты лидера коллектива Сергея Ефременко и группы, на которых творчество Markscheider Kunst оказало сильное влияние