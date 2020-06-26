Markscheider Kunst спел про Freedom

"Freedom" - девятый номерной альбом группы Markscheider Kunst, он был записан на питерской студии "Добролет" в начале 2020 года.

Настроение пластинки – светлая грусть, присущая взрослым, многое повидавшим людям, которые с ностальгией оглядываются на своё прошлое. Это по-прежнему практически не имеющая аналогов смесь из рокабилли, кантри, регги и ска-джаза с латиноамериканскими и африканскими мотивами. Самоироничная песня с говорящим названием "Old School" записана совместно с Васей Васиным из "Кирпичей".



Freedom

Этого альбома поклонникам Markscheider Kunst пришлось ждать долгих 4 года. Изначально презентация планировалась в июне, но пандемия изменила планы группы, и концерт пришлось перенести.

Онлайн-презентация альбома состоится 2 июля в соцсетях группы. Концертная презентация - 18 сентября в клубе Mod.