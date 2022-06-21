Трибьют-альбом Виктора Цоя обошелся без «Перемен»

Всего в записи приняли участие 30 исполнителей: «25/17», Alai Oli, Анна Ворфоломеева, БИБН, Гречка, «группа ил», Дарья Виардо, «Дайте танк», «Диктофон», «Жарок», Zarya, «Комсомольск», «Космос на потолке», Cosmo Cartel, «Курара», Lurmish, Макодзеба, Парнишка&Pole, R.A.Svet, Settlers, «Со мною вот что», «Стереополина», Fck Stereotypes, Super Collection Orchestra, Terelya, Tresmuchachos&Companeros (проект Markscheider Kunst), «Тима ищет свет», Hodila Izba, Хмыров и «Электроцой».

«Трибьют-альбом — это самый понятный способ показать творческую многогранность и живучесть произведений конкретного артиста, - говорит главный редактор «VK Музыки» Сергей Мудрик. – Цой творил всего десятилетие, но уже ясно, что те, кто говорят на русском, будут знать и любить песни «Кино» и 50, и 100 лет, и больше того. Большинство групп, поучаствовавших во второй части «Мы вышли из кино», попадали в редакционные плейлисты «VK Музыки» (в первую очередь «Новые имена»), поэтому мы рады, что эксклюзивный релиз сборника, в котором хватает занимательных и удачных интерпретаций великих песен, происходит именно у нас».



Группа «Кино»





Название «Мы вышли из кино 2» одновременно отсылает слушателя к песне «Фильмы», выпущенной группой «Кино» в 1986 году, и к трибьют-альбому «Мы вышли из кино», задуманному еще в 2012-м и записанному российскими музыкантами в 2017 году. В альбоме 30 треков. Каждый музыкант сам выбрал песню для кавера.

В оформлении обложки используется автопортрет Виктора Цоя 1990 года, предоставленный Натальей Разлоговой, а название альбома написано акрилом на холсте арт-группой Doping Pong, которые создавали обложку и для первого трибьюта.

Любопытно, что среди 30 песен в сборнике так и не нашлось места для песни «Перемен».