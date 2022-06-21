Цою - 60. Молодежь до 24 лет не вспомнила ни одной его песни

44% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет не смогли вспомнить ни одну песню группы «Кино». В этой группе композиции певца нравятся только 10%.



Группа «Кино»

Больше всего поклонников Цоя среди россиян среднего возраста: 90% опрошенных от 35 до 54 лет признались в любви к нему.

В топ-5 песен «Кино» входят «Группа крови» (60%), «Звезда по имени солнце» (35%), «Кукушка» (29%), «Пачка сигарет» (24%) и «Перемен» (20%).





Опрос провёл аналитический центр НАФИ.

Отец Виктора Цоя назвал естественным процессом снижение популярности певца.

Роберт Цой в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» отметил, что его сын был героем своей эпохи. Падение интереса к его творчеству — это естественный процесс, также было и со знаменитым бардом Владимиром Высоцким, добавил он.

«Всё в конце концов потихоньку исчезает. Допустим, того же Владимира Высоцкого взять, он был в одно время очень сильно популярен. Он и до сих пор популярен, но популярность потихоньку спадает. Я считаю, что это естественный процесс. И творчество Виктора Цоя будет потихоньку спадать. Может, его и с течением времени забудут. Ну и что такого? На всякое время есть свои популярные герои. Он стал лицом эпохи».