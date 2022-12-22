Группа «Кино» выпустила альбом «12_22» с вокалом Виктора Цоя

Альбом «Кино» «12_22» состоит из студийных записей, сделанных музыкантами в период с 2012 по 2022 год. При этом основная часть записей сделана после воссоединения коллектива в 2020 году. Всего в альбоме восемнадцать композиций, все с оригинальным вокалом Виктора Цоя.

Главный сюрприз альбома – композиция «Сосны на морском берегу», впервые записанная музыкантами «Кино». Опубликованная ранее бонусом к «Черному Альбому» версия композиции была записана с участием неизвестного гитариста. Теперь, наконец, мы можем услышать её в авторском прочтении.

Главное отличие песен из нового сборника от хорошо известных их версий заключается в новых аранжировках. Наиболее хорошо эти отличия слышны в произведениях раннего периода. Кроме того, в записи трех композиций приняли участие приглашенные музыканты.

Так, например, в песне «Закрой за мной дверь, я ухожу» сыграл пианист Александр Дубовой. В записи песни «Место для шага вперед» принял участие трубач Роман Парыгин. В песне «Когда твоя девушка больна» играет струнное трио – скрипачи Гуля Наумова и Алексей Гусаров и виолончелистка Наталия Назарова.