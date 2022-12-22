Группа «Кино» выпустила альбом «12_22» с вокалом Виктора Цоя

Альбом «Кино» «12_22» состоит из студийных записей, сделанных музыкантами в период с 2012 по 2022 год. При этом основная часть записей сделана после воссоединения коллектива в 2020 году. Всего в альбоме восемнадцать композиций, все с оригинальным вокалом Виктора Цоя.
Главный сюрприз альбома – композиция «Сосны на морском берегу», впервые записанная музыкантами «Кино». Опубликованная ранее бонусом к «Черному Альбому» версия композиции была записана с участием неизвестного гитариста. Теперь, наконец, мы можем услышать её в авторском прочтении.
Главное отличие песен из нового сборника от хорошо известных их версий заключается в новых аранжировках. Наиболее хорошо эти отличия слышны в произведениях раннего периода. Кроме того, в записи трех композиций приняли участие приглашенные музыканты.
Так, например, в песне «Закрой за мной дверь, я ухожу» сыграл пианист Александр Дубовой. В записи песни «Место для шага вперед» принял участие трубач Роман Парыгин. В песне «Когда твоя девушка больна» играет струнное трио – скрипачи Гуля Наумова и Алексей Гусаров и виолончелистка Наталия Назарова.
«Все началось в 2012 году— с записи песни «Атаман». Тогда музыканты впервые после смерти Виктора Цоя собрались вместе поработать над музыкой Кино. Это был первый шаг к тому, чтобы в 2021-ом при помощи современных технологий и сценического искусства вернуть группу к жизни. Правда, тогда этого никто не знал. В том числе музыканты.
Пока команда работала над проектом, многие песни были перезаписаны в студии, с современным звуком и составом. Некоторые из них вы уже слышали в наших видео. Теперь мы подводим итог этой десятилетней работы.
Специально для этого альбома музыканты переписали песни «Генерал» и «Сосны на морском берегу». «Сосны» вообще впервые записаны группой. До этого издавалась только доделанная каким-то посторонним человеком демо-запись. Песни «Последний герой» и «Бездельник» были записаны в рамках съемок видео, которые так и не были выпущены. Завершают эту историю живые версии «Следи за собой» и «Кукушки», которые показались группе особенно удачными».
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