Егор Крид и Гуф выпустили странноватый дуэт

Егор Крид живет без сердца Егор Крид выпустил клип на песню «Телефон» со своими подопечными из восьмого сезона проекта «Голос.Дети» и эпатажной инстаграмщицей Hofmannita (смотреть клип). Клип режиссера Никиты Вильчинского, с которым также сотрудничали «Мальбэк» и Сюзанна, снят на пленку. Это придает теплоту и некоторую смазанность картинке. У Егора Крида зияет дыра вместо сердца, которое «отобрала» бывшая любовь лирического героя. В качестве новой спутницы появляется инстаграм-знаменитость Hofmannita, которая больше занята собой и своими ужимками.







«Клип снял на пленку. Лично я очень кайфую с картинки, стиля, вайба», - хвалит себя Егор Крид.



Егор Крид и Hofmannita...

Егор Крид сравнил себя с «Телефоном» Певец Егор Крид выпустил второй сингл из будущего альбома «Pussy Boy» - песню «Телефон» (слушать песню). Песня рассказывает об отношениях, когда все заранее было известно, но парень долго не понимал и даже «тратил бабки» на красивую девушку.







«Я не уверен, что Егор Крид вообще понимает слова, которые ему приходится произносить. Ну то есть он постоянно поет про то, что «телкам» нужно проходить отбор, чтобы приблизиться к нему, что они все тошнотворные и одинаковые, что он хрупкий, а они все суки, не говоря уж о том, когда он вдруг "тратит бабки" на девушек. И самое страшное: "Не смогла...

Егор Крид и OG Buda сказали друг другу «Здравствуйте» Рэперы Егор Крид и OG Buda записали совместку «Здравствуйте» с почти бессмысленным текстом (слушать песню). Надо сказать, что OG Buda сейчас активно раскручивается, и при наличии бюджетов появление фита с Егором Кридом вслед за «Музыкалити» - вполне закономерная история. Удивление вызывает лишь трек, который был выбран. В нем нет хуков, нет даже ярких битов, зато в наличии абсолютно бессмысленный для дуэта текст. «Не ношу палево (шмот), но ношу палево (ствол)», - это точно текст для двух сладких мальчиков неопределенной ориентации? А фразы типа «Ты со мной рядом как монитор, Но сейчас низко как...

Егор Крид зачитал куплеты у австралийского хитмейкера Masked Wolf Егор Крид выпустил фит с австралийским хип-хоп-артистом Masked Wolf в ремиксе его хита «Astronaut in the Ocean» (смотреть клип). В мае трек «Astronaut in the Ocean»добрался до шестой строчки Billboard Hot 100. Егор Крид сделал собственный ремикс, и зачитал рэп как на английском, так и на русском.







Идея ремикса возникла во время переписки Егора и Masked Wolf, когда западный коллега внезапно предложил: «Мне сказали, что ты король в России, давай сделаем ремикс».



Егор добавил к треку свои куплеты, где спел сразу на русском и английском языках.



Егор Крид



«Трек уже супер хит, и я подумал, что мой куплет даст...