Егор Крид и Гуф выпустили странноватый дуэт

О записи совместного дуэта музыканты ранее не распространялись, избегая хейта. Но все-таки получили его в полной мере - поклонники Крида не воспринимают олдового рэпера Гуфа, а поклонники Гуфа восприняли фит с Кридом как продажность.
«Самый зашкварный дуэт года все-таки случился! Фэна Крида вообще не понимают, кто такой старый Гуф, а поклонники Гуфа хейтят его за продажность. Мне не близки обе эти позиции. По мне, ни Гуф, ни Крид вообще не рэперы ни разу, у них плоский невыразительный тембр и писклявость. Оба попали в рэперы совершенно случайно, но согласно традициям «Ласкового мая» задержались тут навсегда. Кто хуже? Да оба никакие. Оба далеки от формирования плотного многослойного современного рэп-саунда, а уж дрилловый бит, под который читают, вообще позорный и никчемный. Зато от хейта оба получат, кажется, искомую пиар-выгоду», - говорит музыкальный критик Гуру Кен.
Комменты