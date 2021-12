BTS уходят в длинный отпуск

Альбом спродюсирован знаменитым Максом Мартином, новым соавтором дискографии группы. Идея создания альбома на космическую тематику вынашивалась группой с 2010 года, когда вокалист Крис Мартин предложил проект строительства «Солнечной системы». Действие альбома происходит в вымышленной планетной системе под названием Сферы, которая состоит из девяти планет, трех естественных спутников, одной звезды и ближайшей туманности. Каждый трек на альбоме представляет собой небесное тело из The...

Британская группа Coldplay выпустила свой девятый студийный альбом «Music Of The Spheres» (слушать альбом).

Coldplay и корейский бойз-бенд BTS выпустили совместную песню «My Universe» (слушать песню).