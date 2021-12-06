BTS уходят в длинный отпуск

Музыкальная компания подчеркнула, что ни о каком распаде речи не стоит, а взятый перерыв был запланирован. В первый раз подобный брейк у BTS состоялся в конце 2019 года. Затишье у BTS наступит после того, как они выступят в рамках шоу «Permission To Dance On Stage» и рождественского тура Jingle Ball.
«Этот период отдыха предоставит участникам BTS шанс получить новое вдохновение и зарядиться творческой энергией. Кроме того, они впервые с момента своего дебюта проведут праздничный сезон со своими семьями. Мы убедительно просим вас ещё раз проявить внимание к их потребности наслаждаться обычной и свободной повседневной жизнью, концентрируясь исключительно на себе, хоть и на короткое время.
BTS сосредоточатся на подготовке к концерту и выпуску нового альбома, который ознаменует начало «новой главы». Они готовятся к концерту в марте этого года, чтобы лично пообщаться с фанатами в Сеуле. Мы хотели бы выразить нашу глубочайшую благодарность всем поклонникам, которые продолжают болеть за BTS. Они вернутся в лучшем виде после перезарядки, чтобы вернуть всю любовь фанатов. Спасибо», — говорится в обращении лейбла BigHit.
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