BTS уходят в длинный отпуск

Coldplay выпустил космический альбом с BTS и Селеной Гомес Британская группа Coldplay выпустила свой девятый студийный альбом «Music Of The Spheres» (слушать альбом). Альбом спродюсирован знаменитым Максом Мартином, новым соавтором дискографии группы. Идея создания альбома на космическую тематику вынашивалась группой с 2010 года, когда вокалист Крис Мартин предложил проект строительства «Солнечной системы».







Действие альбома происходит в вымышленной планетной системе под названием Сферы, которая состоит из девяти планет, трех естественных спутников, одной звезды и ближайшей туманности. Каждый трек на альбоме представляет собой небесное тело из The...

Coldplay и BTS выпустили фит «My Universe» Coldplay и корейский бойз-бенд BTS выпустили совместную песню «My Universe» (слушать песню). Трек был написан обеими группами вместе со шведским продюсером Максом Мартином и поется на английском и корейском языках.







Трек также станет вторым синглом в грядущем студийном альбоме Coldplay «Music Of The Spheres» вслед за выпущенной в мае песней «Higher Power».



Coldplay



Группы также объявили о планах выпустить документальный фильм о сингле «My Universe» под названием «Inside My Universe», который должен выйти 26 сентября. Кроме того, на следующий день выйдет сингл «Supernova7...

BTS попали в Книгу рекордов Гиннесса Корейский бойз-бэнд BTS включен в Зал славы Книги рекордов Гиннесса. Как сообщается в соцсетях главного фиксатора мировых достижений, за всю свою карьеру звезды K-pop установили 23 рекорда, и этот факт будет отражен в новом издании книги, которое выходит в сентябре этого года.



BTS



«Несмотря на свой юный возраст, Джин, Шуга, Джей-Хоуп, RM, Чимин, Ви и Чонгук оставили след в нынешнем культурном ландшафте, вырвавшись из ограничений своего домашнего рынка и языка, который остается широко неизвестным международной общественности», - говорится в сообщении.



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Spotify назвал самые популярные артисты и песни в России Spotify, начавший работу в России 15 июля 2020 года, выпустил рейтинг исполнителей и групп, песни которых российские пользователи музыкального сервиса слушали чаще всего. Пятерка самых популярных сольных исполнителей с декабря прошлого года почти не изменилась, в тренде остаются рэп и хип-хоп. В списке лидируют Morgenshtern, Скриптонит, Kizaru и ЛСП, а на пятой строчке оказался хип-хоп исполнитель Pharaoh, вытеснивший на шестое место Boulevard Depo.



Моргенштерн



За ними следуют Slava Marlow, GONE.Fludd, Mayot и Макс Корж.



Рейтинг самых популярных сольных исполнительниц возглавила российская певица Алена Швец, сместив на вторую строчку американку Билли...