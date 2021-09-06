BTS попали в Книгу рекордов Гиннесса

Как сообщается в соцсетях главного фиксатора мировых достижений, за всю свою карьеру звезды K-pop установили 23 рекорда, и этот факт будет отражен в новом издании книги, которое выходит в сентябре этого года.



BTS

«Несмотря на свой юный возраст, Джин, Шуга, Джей-Хоуп, RM, Чимин, Ви и Чонгук оставили след в нынешнем культурном ландшафте, вырвавшись из ограничений своего домашнего рынка и языка, который остается широко неизвестным международной общественности», - говорится в сообщении.

В числе 23 рекордов BTS – самый скачиваемый трек на Spotify («Butter»), самый просматриваемый клип («Dynamite»), наибольшее число проданных билетов на концерт, число подписчиков в инстаграме и твиттере, количество недель в чартах и др.