BTS назвали дату выхода нового альбома

Этот релиз станет первой пластинкой группы за два года. BTS официально прекратили творческий отпуск, анонсировав новый альбом.



BTS

На прошедших выходных BTS дали последний концерт в рамках резиденции в Лас-Вегасе, после чего решили отблагодарить фанатов громкой новостью. На экране был показан минутный ролик с архивными кадрами, а также многозначительной подписью «We Are Bulletproof».





Позже в соцсетях группа подтвердила, что этот титр обозначал не название следующего сингла или сборника хитов, а именно нового студийного альбома BTS.

Альбом выйдет 10 июня.