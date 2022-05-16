Billboard Music Awards 2022: полный список победителей

В Лас-Вегасе прошла премия Billboard Music Awards 2022. Триумфатором церемонии стала Оливия Родриго, победившая в семи категориях с дебютным альбомом «Sour». Певицу назвали «лучшей артисткой», «лучшим новым артистом» и «лучшим артистом чартов Hot 100, Global 200, Billboard 200, Streaming Songs и Radio Songs». В основных номинациях также лауреатами стали Дрейк, BTS, Эд Ширан и Тейлор Свифт. Главный титул «Лучший артист» в рекордный третий раз в карьере досталась канадскому рэперу, а корейский бойз-бенд был признан «лучшей группой».
В жанровых категориях свои неудачи в топ-слотах окупили лидеры года по числу номинаций Doja Cat и The Weeknd, а также Bad Bunny, Леди Гага, Канье Уэст, Megan Thee Stallion и Silk Sonic Андерсона Пака и Бруно Марса. Причём самым титулованным мужчиной церемонии тихо оказался Йе с шестью статуэтками за счёт попадания в список госпел-артистов, где ему не было равных.
Церемония также отметилась громкими выступлениями Трэвиса Скотта с новыми композициями и Machine Gun Kelly, посвятившего песни Меган Фокс и своему «нерождённому ребёнку».
Список победителей BBMA 2022
Лучший артист: Дрейк
Лучший новый артист: Оливия Родриго
Лучший исполнитель: Дрейк
Лучшая исполнительница: Оливия Родриго
Лучшая группа: BTS
Лучший артист чарта Billboard 200: Тейлор Свифт
Лучший артист чарта Billboard Hot 100: Оливия Родриго
Лучший артист чарта Streaming Songs: Оливия Родриго
Лучший артист чарта Song Sales: BTS
Лучший артист чарта Radio Songs: Оливия Родриго
Лучший артист чарта Billboard Global 200: Оливия Родриго
Лучший артист чарта Billboard Global (без учёта стриминга в США): Эд Ширан
Лучшая песня чарта Billboard Hot 100: The Kid Laroi и Джастин Бибер — «Stay»
Лучшая песня чарта Billboard Global 200: The Kid Laroi и Джастин Бибер — «Stay»
Лучшая песня чарта Billboard Global (без учёта стриминга в США): The Kid Laroi и Джастин Бибер — «Stay»
Лучшая прослушиваемая песня: The Kid Laroi и Джастин Бибер — «Stay»
Лучшая коллаборация: The Kid Laroi и Джастин Бибер — «Stay»
Лучшая продаваемая песня: BTS — «Butter»
Лучшая песня для радио: Дуа Липа — «Levitating»
Лучшая вирусная песня: Doja Cat и SZA — «Kiss Me More»
Лучший альбом чарта Billboard 200: Оливия Родриго — «Sour»
Лучший саундтрек: «Энканто»
Лучший R&B-артист: Doja Cat
Лучший R&B-исполнитель: The Weeknd
Лучшая R&B-исполнительница: Doja Cat
Лучшая R&B-песня: Silk Sonic — «Leave The Door Open»
Лучший R&B-альбом: Doja Cat — «Planet Her»
Лучший рэп-артист: Дрейк
Лучший рэп-исполнитель: Дрейк
Лучшая рэп-исполнительница: Megan Thee Stallion
Лучшая рэп-песня: Lil Nas X и Джек Харлоу — «Industry Baby»
Лучший рэп-альбом: Дрейк — «Certified Lover Boy»
Лучший рок-артист: Glass Animals
Лучший рок-альбом: twenty one pilots — «Scaled And Icy»
Лучшая рок-песня: Måneskin — «Beggin»«
Лучший кантри-артист: Тейлор Свифт
Лучший кантри-альбом: Тейлор Свифт — «Red (Taylor's Version)»
Лучший танцевальный артист: Леди Гага
Лучшая танцевальная песня: Элтон Джон и Дуа Липа — 'Cold Heart (PNAU Remix)»
Лучший христианский артист: Канье Уэст
Лучший христианский альбом: Канье Уэст — «Donda»
Лучший госпел-альбом: Канье Уэст — «Donda»
Лучшая христианская песня: Канье Уэст — «Hurricane»
Лучшая госпел-песня: Канье Уэст — «Hurricane»
Лучший латиноамериканский артист: Bad Bunny
Лучший латиноамериканский исполнитель: Bad Bunny
Лучшая латиноамериканская исполнительница: Кали Учис
Лучший латиноамериканский альбом: Karol G — «KG0516»
Лучшая латиноамериканская песня: Кали Учис — «telepatía»
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