Billboard Music Awards 2022: полный список победителей

В Лас-Вегасе прошла премия Billboard Music Awards 2022. Триумфатором церемонии стала Оливия Родриго, победившая в семи категориях с дебютным альбомом «Sour». Певицу назвали «лучшей артисткой», «лучшим новым артистом» и «лучшим артистом чартов Hot 100, Global 200, Billboard 200, Streaming Songs и Radio Songs». В основных номинациях также лауреатами стали Дрейк, BTS, Эд Ширан и Тейлор Свифт. Главный титул «Лучший артист» в рекордный третий раз в карьере досталась канадскому рэперу, а корейский бойз-бенд был признан «лучшей группой».



Doja Cat

В жанровых категориях свои неудачи в топ-слотах окупили лидеры года по числу номинаций Doja Cat и The Weeknd, а также Bad Bunny, Леди Гага, Канье Уэст, Megan Thee Stallion и Silk Sonic Андерсона Пака и Бруно Марса. Причём самым титулованным мужчиной церемонии тихо оказался Йе с шестью статуэтками за счёт попадания в список госпел-артистов, где ему не было равных.

Церемония также отметилась громкими выступлениями Трэвиса Скотта с новыми композициями и Machine Gun Kelly, посвятившего песни Меган Фокс и своему «нерождённому ребёнку».

Список победителей BBMA 2022

Лучший артист: Дрейк

Лучший новый артист: Оливия Родриго

Лучший исполнитель: Дрейк

Лучшая исполнительница: Оливия Родриго

Лучшая группа: BTS





Лучший артист чарта Billboard 200: Тейлор Свифт

Лучший артист чарта Billboard Hot 100: Оливия Родриго

Лучший артист чарта Streaming Songs: Оливия Родриго

Лучший артист чарта Song Sales: BTS

Лучший артист чарта Radio Songs: Оливия Родриго

Лучший артист чарта Billboard Global 200: Оливия Родриго

Лучший артист чарта Billboard Global (без учёта стриминга в США): Эд Ширан

Лучшая песня чарта Billboard Hot 100: The Kid Laroi и Джастин Бибер — «Stay»

Лучшая песня чарта Billboard Global 200: The Kid Laroi и Джастин Бибер — «Stay»

Лучшая песня чарта Billboard Global (без учёта стриминга в США): The Kid Laroi и Джастин Бибер — «Stay»

Лучшая прослушиваемая песня: The Kid Laroi и Джастин Бибер — «Stay»

Лучшая коллаборация: The Kid Laroi и Джастин Бибер — «Stay»

Лучшая продаваемая песня: BTS — «Butter»

Лучшая песня для радио: Дуа Липа — «Levitating»

Лучшая вирусная песня: Doja Cat и SZA — «Kiss Me More»

Лучший альбом чарта Billboard 200: Оливия Родриго — «Sour»

Лучший саундтрек: «Энканто»

Лучший R&B-артист: Doja Cat

Лучший R&B-исполнитель: The Weeknd

Лучшая R&B-исполнительница: Doja Cat

Лучшая R&B-песня: Silk Sonic — «Leave The Door Open»

Лучший R&B-альбом: Doja Cat — «Planet Her»

Лучший рэп-артист: Дрейк

Лучший рэп-исполнитель: Дрейк

Лучшая рэп-исполнительница: Megan Thee Stallion

Лучшая рэп-песня: Lil Nas X и Джек Харлоу — «Industry Baby»

Лучший рэп-альбом: Дрейк — «Certified Lover Boy»

Лучший рок-артист: Glass Animals

Лучший рок-альбом: twenty one pilots — «Scaled And Icy»

Лучшая рок-песня: Måneskin — «Beggin»«

Лучший кантри-артист: Тейлор Свифт

Лучший кантри-альбом: Тейлор Свифт — «Red (Taylor's Version)»

Лучший танцевальный артист: Леди Гага

Лучшая танцевальная песня: Элтон Джон и Дуа Липа — 'Cold Heart (PNAU Remix)»



Лучший христианский артист: Канье Уэст

Лучший христианский альбом: Канье Уэст — «Donda»

Лучший госпел-альбом: Канье Уэст — «Donda»

Лучшая христианская песня: Канье Уэст — «Hurricane»

Лучшая госпел-песня: Канье Уэст — «Hurricane»

Лучший латиноамериканский артист: Bad Bunny

Лучший латиноамериканский исполнитель: Bad Bunny

Лучшая латиноамериканская исполнительница: Кали Учис

Лучший латиноамериканский альбом: Karol G — «KG0516»

Лучшая латиноамериканская песня: Кали Учис — «telepatía»