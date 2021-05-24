Триумфатором Billboard Music Awards стал The Weeknd

Триумфатором 2021 года стал канадский певец The Weeknd (Эйбел Тесфайе). Исполнитель хитов "Blinding lights", "After hours" получил десять "золотых микрофонов", в том числе в основных категориях: "Лучший исполнитель", "Лучший исполнитель среди мужчин" и "Лучший в рейтинге Hot 100".



The Weeknd

Вторым по числу наград стал рэпер Pop Smoke (Башар Джексон), которого посмертно отметили в пяти номинациях, включая "Лучший новый исполнитель". Музыкант был убит в феврале 2020 года, награды за него получили брат Обаси Джексон и мама Одри.

По четыре статуэтки получили участники южнокорейской группы BTS и пуэрториканский певец Бенито Окасио, более известный по сценическому псевдониму Bad Bunny.



BTS

Габби Барретт выиграла три награды, в том числе лучшую песню в стиле кантри за свою сольную версию «I Hope» и за лучшее сотрудничество за совместную версию песни, в которой участвовал Чарли Пут.

Дрейк получил две награды: лучший стриминговый исполнитель и специальную награду артисту десятилетия.



Drake

Среди певиц лидеры этого года — Тейлор Свифт (получила награды в номинациях "Лучшая исполнительница среди женщин" и "Лучшая в чарте Billboard 200"), причем каждая в четвертый раз, что новый рекорд по количеству побед в обеих категориях, и Леди Гага, которую отметили в категориях "Лучший артист в жанре танцевальной музыки" и "Лучший танцевальный альбом" (сборник "Chromatica").

Канье Вест выиграл две награды, в том числе лучший исполнитель госпел второй год подряд.

Обладателями специальных премий стали рэпер Drake (его назвали "Артистом десятилетия") и певица Pink, получившая награду в номинации "Икона".



Pink

Группа Duran Duran вышла на сцену на церемонии вручения награды Billboard Music Awards 2021, и исполнила попурри из трех песен из Hammersmith Apollo в Лондоне, в которое вошли два классических хита Notorious и Hungry Like the Wolf, а также их новый сингл Invisible, превью нового альбома Future Past.



Duran Duran

Кроме того, на церемонии выступили Alicia Keys, Pink, Nick Jonas, DJ Khaled и H.E.R., Doja Cat и SZA, Twenty One Pilots, Bad Bunny, BTS, Karol G, Jonas Brothers и др.