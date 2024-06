Солист Duran Duran получит орден Британской империи

Объявление о награждении Ле Бона стало «невероятной и совершенно неожиданной честью», сказал фронтмен Duran Duran.

«Вполне естественно, что эта награда не только за мою роль в музыке, но и за работу, которую мне посчастливилось выполнять вне группы, ради некоторых целей, в которые я верю, — продолжил Ле Бон. - Назову лишь двоих из них: я надеюсь, что этот момент поможет повысить осведомленность о Blue Marine Foundation и важности их природоохранной работы, а также о Centrepoint».



Саймон Ле Бон из Duran Duran

Ле Бон родился в Хартфордшире, вырос в Западном Лондоне и учился в университете в Бирмингеме, где в 1978 году была основана группа Duran Duran. Два года спустя к ней присоединился Ле Бон, и группа начала выпускать серию культовых альбомов.

Что касается его благотворительной деятельности, то в 2010-х Лебон стал послом экологической правозащитной организации The Blue Marine Foundation. До этого он участвовал в других альтруистических усилиях, включая участие в сингле Band Aid 1984 года «Do They Know It's Christmas?»

Между тем, Duran Duran в этом году гастролируют, недавно выступив на Cruel World 2024. Далее у них несколько концертов в Европе, включая шоу в Греции, Швейцарии, Италии и других странах.