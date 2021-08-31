Duran Duran выпустили третий сингл из будущего альбома Future Past

“Anniversary” – третий сингл из 15-го студийного альбома группы “Future Past”, который выйдет по всему миру 22 октября на лейбле Tape Modern, BMG. В этом году Duran Duran исполнится 40 лет, и новый трек наверняка станет фаворитом живых выступлений.

Сейчас артисты в Лондоне, они активно репетируют и готовятся к предстоящим выступлениям, и басист и сооснователь группы Джон Тейлор комментирует:

“Anniversary – очень особенный трек для нас. Естественно, он отражает 40-ю годовщину совместного творчества, но мы хотели, чтобы песня была инклюзивной, а ее посыл – максимально широким. После стольких лет совместной работы, выступлений мы действительно ценим, что означает “быть вместе” и “оставаться вместе”. 40 лет назад мы бы не посчитали, что стоит писать музыку на эту тему, но сегодня все наоборот. Было весело строить трек вокруг прошлых хитов Duran Duran, они упоминаются, как пасхалки, которые могут найти фанаты в песне”.



Duran Duran

Легенды поп-музыки, известные по всему миру, обладатели многочисленных наград и платиновых альбомов, недавно объявили о двух закрытых выступлениях в своем родном городе Бирмингеме, в O2 Institute, 14 и 15 сентября 2021 года. Группа также выступит на предстоящем концерте Global Citizen LIVE 25 сентября.

В своем альбоме “Future Past” Duran Duran работают вместе с британским диджеем / продюсером Эролом Алканом и итальянским композитором / продюсером Джорджо Мородером. Группа заручилась помощью некоторых из самых неожиданных и вдохновляющих имен в поп-музыке, в том числе шведского хит-мейкера Туве Ло, “королевы дрилла” Ivoran Doll и японского Chai на сингле "More Joy!". Кроме того, Грэм Коксон из Blur участвовал в написании и одолжил свою гитару для нескольких треков на альбоме, а бывший пианист Дэвида Боуи Майк Гарсон добавил изысканное звучание в последний трек альбома ‘Falling’. На пластинке, которая была записана в студиях Лондона и Лос-Анджелеса во время пандемии, также присутствует давний соавтор Марк Ронсон, который был соавтором "Wing", а свел альбом Марк “Спайк” Стент.

Ранее в этом году Duran Duran покорили сердца американской публики захватывающим выступлением на Billboard Music Awards, на котором они впервые представили сингл “Invisible”, а также исполнили классические треки “Notorious” и “Hungry Like The Wolf”.

ёс Альбом Future Past будет доступен на всех цифровых платформах, а также на стандартных компакт-дисках, кассетах, лимитированных компакт-дисках в твердой обложке, включающих три дополнительных трека, и цветном виниле.