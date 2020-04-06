Басист Duran Duran успешно переболел коронавирусом

«Уважаемые друзья мои, подумав об этом, я решил поделиться с вами тем, что у меня был положительный тест на коронавирус почти три недели назад», - написал Тейлор на странице в Instagram группы, где подробно рассказал о своем опыте с коронавирусом.
«Возможно я особенно здоровый 59-летний человек - мне нравится думать, что это так, - или мне повезло с тем, что я получил лишь легкий случай Covid 19 - но через неделю или около того, что я бы назвал «турбо-заряженным гриппом» я вышел из этой болезни, чувствуя себя хорошо. Хотя должен признать, что я не возражал против карантина, так как это дало мне шанс по-настоящему восстановиться», - говорит музыкант.
«Я высказываюсь в ответ на огромное количество страха, вызванного пандемией, некоторые из них полностью оправданы, и мое сердце сопереживает всем, кто имел дело с реальной потерей и болью. Но я хочу, чтобы вы знали, что это не всегда убийца, и мы можем и победим эту вещь", - сказал Тейлор.
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