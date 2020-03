Ушел из жизни продюсер Pet Shop Boys и East 17 и дизайнер Duran Duran

Его друзья подтвердили, что он умер 24 февраля, а его похороны состоялись 10 марта. Причина смерти не была объявлена, но в последние годы он страдал от ряда проблем со здоровьем, включая инсульт, пересадку печени и диабет.



Tom Watkins в 1994 году

Впервые Уоткинс обрел известность, управляя как менеджер группой Pet Shop Boys в 1984 году, с ним связаны их ранние успехи, включая все четыре сингла № 1: West End Girls, It’s a Sin, Always on My Mind and Heart. Он продолжал работать как менеджер поп-трио Bros, став соавтором их главных хитов When Will I Be Famous?, Drop the Boy and I Owe You Nothing. Трио быстро стало одним из самых популярных поп-исполнителей в Великобритании и собрало стадион «Уэмбли» в 1989 году, хотя не смогло сохранить свою славу после выхода второго альбома и ухода их басиста Крейга Логана.

Отношения с обеими группами иногда были проблемными: Мэтт Госс в 2017 году сказал, что «в Уоткинсе не хватает сострадания», а также сказал об их контракте: «Мы закончили ни с чем, ни с чем».

Между тем Уоткинс однажды сказал о Pet Shop Boys: «Они просто создали супер-эго и пытались доказать, что я не имею ничего общего с их успехом, а это чушь собачья».

У него был еще один крупный успех в 1990-х годах с бой-бэндом East 17, который набрал 11 синглов в топ-10, в том числе «Stay Another Day», ставший лучшим рождественским синглом 1994 года. Он руководил другими менее успешными артистами, включая культовые группы глэм-рока 70-х годов Ice Cream и Giggles, а также поп-группы 90-х Deuce, North and South и Electribe 101.

Уоткинс также был знаменитым графическим дизайнером, который сначала работал под руководством Теренса Конрана, а затем основал собственную компанию XL Design, которая создала обложки для альбома Wham!, Frankie Goes to Hollywood, Duran Duran и многие другие.

Дом в стиле Баухауcа, который он спроектировал для себя в Pett Level, Восточный Суссекс, был показан в сериале Grand Designs. Его коллекция предметов итальянского дизайнерского движения Memphis всемирно известна.

Его пережил его партнер Марк.