Pet Shop Boys выпустил студийный альбом «Hotspot»

В релиз вошли 10 треков, в том числе обнародованные ранее «Dreamland» и «Burning the Heater», совместную запись с синти-поп-трио Years&Years. Работа над альбомом велась на студиях Берлина и Лондона, авторами всех треков выступили Нил Теннант и Крис Лоу.

Пластинка стала четырнадцатым студийным альбомом дуэта и завершающей частью трилогии релизов, спродюсированных Стюартом Прайсом – вместе с «Hotspot» в неё также входят «Electric» (2013) и «Super» (2016). В середине 2020 года Pet Shop Boys отправятся в тур в поддержку альбома – он пройдёт в городах Великобритании и Европы.



Pet Shop Boys