Pet Shop Boys выпустил студийный альбом «Hotspot»

Это именно кавер-версия – ее оригинал был записан в 1972-м году Брендой Ли (Brenda Lee) и Гвен Макрей (Gwen McCrae).





Песня также известна в исполнении Элвиса Пресли и Вилли Нельсона (как «You Were Always On My Mind»); последний даже получил за нее «Грэмми».