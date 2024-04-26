Pet Shop Boys выпустили новый альбом «Nonetheless»

На 15-й студийной пластинке британского поп-дуэта Pet Shop Boys представлены 10 треков, в том числе вышедшие ранее синглы и клипы «Loneliness» и «Dancing Star».

Вместе с Нилом Теннантом и Крисом Лоу над музыкальным материалом работал английский продюсер Джеймс Форд, известный по сотрудничеству с Blur, Depeche Mode, Foals, Florence and the Machine, Haim, Gorillaz и многими другими артистами.

В «Nonetheless» попали как танцевальные номера, так и баллады. Pet Shop Boys хотели, чтобы альбом получился «праздником уникальных и разнообразных эмоций, которые делают нас людьми». По словам вокалиста Pet Shop Boys Нила Теннанта, «Nonetheless» – «оркестр с электроникой».



Pet Shop Boys

Среди треков - «Dancing star», трехминутный биографический фильм о великом русском балетном танцовщике Рудольфе Нурееве.

Это первый альбом Pet Shop Boys после «Hotspot» 2020 года, который завершил их трилогию, спродюсированную Стюартом Прайсом.