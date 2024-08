Pet Shop Boys выпустил макси-сингл и клип Feel

"Feel" - четвертый сингл из будущего альбома Pet Shop Boys "Nonetheless". Фильм снят Корбином Шоу и Rawtape. В главных ролях - Сэм Боттомли и Тарек Аль-Джеддал.

В фильме показана поездка по Англии, когда начинающие британские актеры Сэм Боттомли и Тарек Аль-Джеддал направляются к морю, с баннерами с фирменными лозунгами Корбина, которые можно увидеть в разных точках вдоль ухабистой дороги. Корбин Шоу также сделал фотографии для оформления сингла.

Pet Shop Boys - Nonetheless

Макси-сингл доступен в цифровом формате и включает в себя пять треков, радио-версию песни Feel, ранее не издававшуюся песню Everybody will dance, демо-версию хит-парада The schlager на немецком языке в исполнении Криса Лоу и другие бонус-треки: ремиксы Floorplan на песню Loneliness и Superchumbo (Тома Стефана) на Everybody will dance.