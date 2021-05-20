Duran Duran выпустил первую за 6 лет песню

Сингл «Invisible» - элегантный нью-вейв в традициях лучших песен Duran Duran. Сопродюсером трека стал электронный музыкант Erol Alkan, ранее сотрудничавший с Franz Ferdinand и The Killers.
«Видео на новый сингл группы «Invisible» из их грядущего альбома «Future Past» создано искусственным интеллектом по имени Хаксли, уникальным мечтателем, чей «разум» был смоделирован по образцу когнитивных и эмоциональных процессов человека. Это первое в своем роде сотрудничество художников, находящихся на разных уровнях существования. «Invisible» был смешан с захватывающим эффектом 360RA, - используйте наушники для полного эффекта», - сообщили музыканты.
Трек «Invisible» войдет в новый альбом «Future Past», который станет пятнадцатым студийным альбомом в дискографии группы, он выходит 22 октября.
Всего новый альбом группы включит в себя 12 треков. Среди гостей, принявших участие в записи альбома — Джорджо Мородер, Марк Ронсон, гитарист Blur Грэм Коксон, клавишник Дэвида Боуи Майк Гарсон и шведская певица Люкке Ли.
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