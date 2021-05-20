Duran Duran выпустил первую за 6 лет песню

Премьера ролика состоялась на официальном аккаунте музыкантов в сети YouTube, пишет Apelzin. В съёмках клипа, как и в записи трека, приняли участие американские певица и автор песен — Жанель Монэ и легендарный продюсер и музыкант — Найл Рождерс.







Композиция “Pressure Off” стала первым и пока единственным синглом в поддержку 14-го студийного альбома коллектива “Paper Gods”, релиз которого состоялся 11-го сентября.



