Duran Duran выпустила первую песню из будущего альбома ‘Future Past’

На своем новом треке ’More Joy!’ группа Duran Duran демонстрируют свою фирменную поп-энергетику с примесью японской атмосферы набирающей популярность японской группы CHAI.

Клавишник группы Ник Родес о новом сингле: “Песня ‘More Joy!’ родилась во время фантастического джема с группой, Грэмом Коксоном и Эролом Алканом. Трек вышел таким неформатным, что мы сначала не были уверены в том, будет ли он вписываться в концепцию альбома. Он напомнил мне музыку из старых японских видео игр, мне они всегда поднимали настроение. Сначала у нас была фраза “More joy”, которая и стала отправной точкой для написания песни. Мы все нашли классной идею о том, чтобы на треке был красивый женский японский вокал, и тогда Саймон предложил пригласить Chai сделать с нами эту песню. Они, к счастью, согласились! А благодаря им сингл стал звучать энергичнее”.



Duran Duran

Chai о предложении спеть с группой: “Мы полны радости! Когда мы послушали демку, мы сразу влюбились в его живую, рокерскую, крутую и веселую энергетику. Танцевали! Записали для ребят свои вокальные партии, сделав песню еще радостней [игра слов с англ. making it even more ‘More Joy’!]. Спасибо Duran Duran!”

В записи альбома приняли участия звезды мирового масштаба. Работая с легендарными продюсерами Erol Alkan и Giorgio Moroder, группа также пригласила поучаствовать в работе над пластинкой самые громкие имена поп-индустрии, включая шведскую хит-мейкершу Туве Лу, “королеву дрилла” Ivorian Doll, японскую группу Chai на треке ‘MorE Joy!’, Грэма Коксона из Blur, чьи гитарные партии можно услышать в нескольких треках альбома, бывшего пианиста Дэвида Боуи Майка Гарсона, чья партия звучит на последнем треке пластинки ‘Falling’. Альбом был записан в студиях Лондона и Лос-Анджелеса, и к работе над треком “Wing” также присоединился всемирно известный сонграйтер и продюсер Марк Ронсон.

Future Past станет доступен как на всех цифровых платформах, так и в формате CD, а ограниченная делюкс CD-версия включит в себя еще три трека от группы. Альбом также выйдет на виниле. А на официальном сайте можно будет купить эксклюзивную виниловую и кассетную версии альбома.

Полный трек лист альбома “Future Past”

1. Invisible2. All Of You3. Give It All Up (Feat. Tove Lo)4. Anniversary5. Future Past6. Beautiful Lies7. Tonight United8. Wing9. Nothing Less10. Hammerhead (Feat. Ivorian Doll)11. More Joy! (Feat. Chai)12. Falling (Feat. Mike Garson)