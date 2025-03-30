Группа «Вельвет» отправляется в большой тур

«Вельвет» - поп-рок групп из конца нулевых, знакомая широкой аудитории в первую очередь песнями "Продавец кукол", "Прости" и "Капитан Арктика". Коллектив не так часто радует слушателей новыми релизами и концертами. Последние синглы "Дом" и "Здесь никто не живет" вышли осенью 2023 и 2024 года.

Этой весной Вельвет анонсировал тур, в который вошли 9 городов. Для постоянно гастролирующих коллективов такие гастроли нельзя назвать масштабными, но для «Вельвета», по их собственным словам, это рекорд.

Скорее всего, это связано со стратегией, выбранной менеджментом коллектива в период активной радио и телевизионной ротации в 2009-2013 годах. В те годы "Вельвет" был сконцентрирован в первую очередь на продвижении релизов на радио и музыкальных ТВ, участии в различных крупных мероприятиях, а также редких сольных выступлениях в Москве и Санкт-Петербурге.

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Поэтому тур этой весной является для коллектива заметным событием.

Первым в гастрольном графике стоял концерт в Тюмени 28 марта (уже состоялся), завершающим - в Ярославле 26 апреля. За этот месяц музыканты также посетят Ульяновск, Нижний Новгород, Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, а также Междуреченский - родной город гитариста и саунд-продюсера коллектива Макса Зорина.

Также музыканты сообщили о планируемых выступлениях на фестивалях "Улетай" и "Усадьба Рок&Блюз" в июле 2025 года.