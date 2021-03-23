«Вельвет» рассказал о будущем мини-альбоме

Последняя, четвертая по счету, студийная пластинка «Тонкая красная линия» вышла у группы «Вельвет» в феврале 2019 года, после пятилетнего перерыва. Автор песен и лидер группы Екатерина Белоконь на вопрос о том, почему новые песни выходят так редко, всегда отвечает – «пишу тогда, когда пишется».

В середине 2020 «пандемийного» года музыканты записали ряд карантинных видео с живым дистанционным исполнением некоторых своих песен, и пообещали выпустить два EP (мини-альбома) в 2021 году. И вот на днях появились даты предстоящего релиза.



Вельвет

EP «Обратный отсчет» выйдет на всех музыкальных площадках 12 апреля, в День космонавтики. В мини-альбом войдут 4 песни, одна из которых – «До конца, до нулей» - будет опубликована 31 марта.

Также музыканты пообещали своим поклонникам уникальную возможность в духе «социально-дистанционного» времени – поучаствовать в закрытом онлайн-прослушивании EP, которое состоится 1 апреля. Где оно будет проводиться и как на него можно будет на попасть, «Вельвет» расскажут в своих соцсетях.

Первое живое исполнение новых песен состоится 3 апреля в московском клубе «16 Тонн». Группа исполнит новую концертную программу, в которую войдут все хиты, избранные песни и новые композиции. В связи с действующими ограничениями количество билетов на концерт ограничено.

Примечательно, что в прошлом году 12 марта в тех же «Тоннах» у «Вельвета» состоялся концерт, через 3 дня после которого вся концертная жизнь в Москве была полностью прекращена...