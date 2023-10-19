Группа «Вельвет» сняла клип в Териберке и поехала в тур

Выход клипа стал для слушателей настоящим сюрпризом - первый анонс появился только за несколько дней до релиза.

Основные съемки проводились в сентябре в Мурманской области, в Териберке с ее потрясающими пейзажами. Как выяснилось, съемки оказались под угрозой срыва, поскольку чемодан солистки и лидера группы Кати Белоконь потерялся в московском аэропорту.

«Мы прилетели в Мурманск, прождали несколько часов, но чемодан так и не появился на багажной ленте. А в нем было вообще все! Пришлось бежать в ближайший торговый центр и покупать там все, что попало под руку. В итоге чемодан прилетел в день нашего вылета в Москву, и мы успели снять несколько важных кадров, где я играю на мелодике - она, как раз, была в чемодане», - говорит Катя.



Группа «Вельвет»

Идея снять клип в Териберке родилась у коллектива еще в 2022 году, когда они приняли участие в одноименном музыкальном фестивале «Териберка».

«Это место потрясло своей природной мощью, красотой, масштабом... Я хотела вернуться сюда как можно быстрее – снять клип, или хотя бы просто отдохнуть. Но не складывалось. А как только я написала песню «Дом» и дала ее послушать Ване (Ивану Гарибяну - режиссеру и оператору) он сразу сказал – как было бы красиво снять тебя с мелодикой в руках, как ты стоишь и играешь где-то на скале в Териберке... Ну, собственно, после этого мы рванули покупать билеты», рассказывает Катя Белоконь.



Катя Белоконь

«Пустынная северная природа очень подходит для этой песни. Мы хотели снять атмосферное бессюжетное видео, где главным героем было бы бескрайнее пространство. Постановка кадра вдохновлена работами художников романтизма, когда персонажи изображались спиной на фоне огромных пейзажей, отображающих их состояние», - поясняет режиссер Иван Гарибян.

Сама песня была написана буквально за пару часов, а аранжировку Катя с Максимом Зориным (саунд-продюсер, гитарист группы) записали в рекордные сроки:

«Для Вельвета вообще не характерно выпускать новые песни в такой спешке. Фактически, от написания песни до выхода клипа было чуть больше месяца! Процесс записи шел не без трудностей, поскольку все утонченное требует повышенной концентрации, аккуратности, а режим записи был близок к круглосуточному. Мы еще и к туру параллельно готовились. Однако, работа шла, и мы не успели заметить, как рабочая студийная сессия превратилась в оконченное произведение», - считает гитарист Максим Зорин.

Съемки в Териберке оказались очень непростыми. Было холодно и ветрено, и ребята планировали арендовать микроавтобус, в который можно будет ходить греться. Но как оказалось, от места стоянки машины до места съемки было не меньше полутора часов пешком!

«Я была совершенно не готова к тому, что придется идти так далеко. Одежда была, скажем, совсем не туристическая. Все, кого мы встречали – а до тех место доходило совсем немного людей – были отлично экипированы... и тут я такая, в легком пальто и в сапогах со скользкой подошвой. Но зато красота была просто невероятная!», - вспоминает Катя Белоконь.



Катя Белоконь

«Да, мы немного просчитались с маршрутами – все локации оказались намного дальше, чем казалось по картам. Пришлось и карабкаться по горам, и переходить горную речку, и все это под пронизывающим ветром», - подтверждает Иван Гарибян.

После Териберки ребята снимали трек в московской квартире на Тверской. Закончив съемки, «Вельвет» уехали на гастроли в Екатеринбург и Новосибирск, где представили песню «Дом» на публике впервые.

А в конце октября состоятся завершающие концерты тура в поддержку сингла – в Санкт-Петербурге, Туле и Москве.