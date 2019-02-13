«Вельвет» выпустил «Тонкую красную линию»

Предыдущий альбом группы «Ближе нельзя» вышел в 2013.

Перерыв между пластинками оказался довольно продолжительным. За это время у группы выходил Live-альбом и концертный DVD(2014), а также 4 сингла - "Тот день, в котором не было войны" (2015), "Бессонница"(2015), "Не молчи" (декабрь 2018) и "Птицы-канарейки" (январь 2019). В итоге, только два из четырех синглов вошли в новый альбом, хотя ранее группа анонсировала "Тот день..." и "Бессонницу" в составе альбома.

«Альбом был написан на одном дыхании за год, с октября 2017 года, и честно говоря, многие треки, над которыми я работала раньше и готовила к альбому, я решила в него не брать, чтобы не нарушать его концепци», - рассказала Катя Белоконь.