Группа «Вельвет» выпустила сингл с нового альбома

Трек «Не молчи» станет дебютным синглом с 4 альбома группы «Вельвет», выход которого состоится в ближайшее время.

Треки «Бессонница» и «Тот день, в котором не было войны» в итоге не войдут в альбом.

«Альбом был написан на одном дыхании за год, с октября 2017 года, и честно говоря, многие треки, над которыми я работала раньше и готовила к альбому, я решила в него не брать, чтобы не нарушать его концепцию», - рассказала Екатерина Белоконь.

Она также сообщила, что все песни уже записаны, полным ходом идет сведение и мастеринг треков. Дата выхода альбома будет объявлена в декабре.