Группа «Вельвет» записала кавер на The Cure для фильма «Успех»

«История о дерзкой рок-группе, которая мечтала покорить мир», - так описывается этот фильм в пресс-релизе.

После предпремьерного показа, состоявшегося 28 октября в кинотеатре «Октябрь», лидер группы «Вельвет» Катя Белоконь поделилась историей этого сотрудничества:

Мы довольно быстро согласились. Во-первых, что это прекрасная песня. Во-вторых, для меня это интересная непростая задача, как для «русскоязычной» певицы своих авторских песен (в 2019 году «Вельвет» выпустили четвертый студийный альбом). А еще - потому что тема для нас близкая. Это фильм про жизнь музыкантов, про их мечты и амбиции, и про те ситуации, с которыми они сталкиваются. Поэтому для нас все сложилось в одно большое «да».

Работа, честно говоря, была непростой. Мы перфекционисты. И когда мы записали первую версию трека, представляете, оказалось слишком хорошо! Нужно было адаптировать аранжировку, над которой плотно поработал Макс Зорин (гитарист группы «Вельвет») под уличное звучание, сыграть грязнее, проще, спеть как-то расслабленнее. По большому счету, нам пришлось применить в каком-то роде актерское мастерство, чтобы прочувствовать состояние героев и исполнить песню так, как это сделали бы они в той ситуации.

В общем, это был тот еще челлендж! Результат, который устроил и нас, и режиссера фильма, получился, наверное, с 7 раза. Теперь, когда работа завершена, с нетерпением ждем выхода фильма в прокат!»