На съемки клипа Dabro пришла полиция

«4 съёмочных сложнейших дня в Казани – было холодно. В самый первый день мы снимали самую важную сцену - у нас было буквально 20-30 минут, чтобы снять ее на крыше во время заката, когда самое красивое время. Время очень ограничено. И во время подготовки техники, когда вся команда примеряется по планам съемки и ждет этого самого волшебного момента, поднимается полиция с вопросами «Что вы здесь делаете, парни? Кто вы? И откуда у вас разрешение и есть ли оно у вас?» - рассказали Иван и Михаил Засидкевичи.



Dabro на Радио Romantika

Видимо, кто-то из жильцов дома напротив увидел движение на крыше, что-то заподозрил, переживал, что столько людей что-то делают, ставят технику, что-то протягивают из окон… При этом все было очень тихо, музыканты заверили, что никому не мешали, сцены снимались без музыки, да и в тот момент шла лишь только подготовка. И если раньше несколько лет назад они бы точно спустились с той крыши, так и ничего там не сняв, то сейчас общение с ребятами из полиции пошло совсем в другом ключе.

«Пока брат общался с полицией, мы продолжали снимать, об этом мы сразу договорились, что не прекращаем съёмки в любом случае, чтобы не происходило, кто бы нас ни отвлекал», - рассказал Иван Засидкевич.

Ребята всегда к этому готовы, за много лет съемок клипов они уже знают как себя вести в подобных ситуациях.

«В процессе общения полицейские осознали, с кем они общаются и попросили сделать фото с нами на память. Иван был занят в процессе съемок, а я как раз с ними общался, когда вдруг у одного из полицейских зазвонил телефон, а вместо обычного звонка мы услышали «Поставим звук на всю …» - чистая правда! - дополнил рассказ Михаил. - После этого я еще больше утвердился в уверенности, что мы снимем нашу сцену. Один из наших музыкантов даже зафиксировал этот момент на свой телефон, возможно, когда-нибудь я опубликую это видео».

Музыканты поделились еще одним своим фактом из творческой биографии. С момента создания их канала на YouTube до получения первой кнопки за 100 тыс. подписчиков они шли 10 лет, а с момента от 100 тыс. до 1 млн прошел всего 1 года, а сейчас у них уже 1,5 млн подписчиков. Это фантастика, после такого им самим хочется все больше и больше верить в чудеса, поделились братья. А также объяснили, почему они все пишут сами и не планируют обращаться к сторонним авторам.

«Все, что мы делаем в музыке, исходит от нашего вкуса, нашего восприятия жизни, всего того, что мы видим вокруг себя. Мы очень хотим, чтобы мы никогда не перешли в другую форму работы и всегда были идеи, мысли, эмоции, которые бы получалось у нас реализовывать. Это одно из самых сложных, реализовать то, что рождается у тебя в голове, сложно передать объяснить даже друг другу, порой и себе иной раз. Пусть все так и будет», - отметили музыканты в эфире Радио Romantika.