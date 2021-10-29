Денис Клявер «бросил жребий»

Название новой работы Дениса точно отражает смысл стихов, передающих в полной мере душевные метания лирического героя.

Я чередую огни городов,

Где мало света, и нет адресов.

Я бросил жребий, седьмое небо — это любовь…

Музыкант доволен результатом и надеется, что публика по достоинству оценит его новый трек, работа над которым шла почти полгода.

«Эта песня о самом главном — о любви. В каждой строчке заложен скрытый смысл, передающий различные состояния влюблённости — от счастливой невесомости до исступления, когда человеку сложно найти ответные чувства, когда ты ревнуешь, когда ты готов рвать всё в клочья. Строчка «Я бросил жребий, седьмое небо — это любовь…» — определяющая в этой песне, поскольку ради настоящей любви можно пожертвовать всем, чем угодно, и даже судьбой», - говорит Денис Клявер.

«Я бросил жребий» - не первый совместный труд певца и поэта. В хитах Клявера и Гуцериева всегда прослеживается неразрывная связь чувств, эмоций и вечных ценностей, которые вбирают в себя прекрасное чувство — любовь. В песне «Странный сон» она невероятно трогательная, в «Я обязательно вернусь» — эгоистично-юношеская, в «Любовь-отрава» — смелая и дерзкая. В песне «Я бросил жребий» любовь рассматривается как осознанное и взрослое чувство. Поэт как будто заставляет главного героя перейти на более высокий уровень восприятия окружающего мира. Водоворот чувств выносит его к важному моменту принятия решения и только жребий поможет разрешить душевные томления.

Я в плену твоей любви,

Ты расставила крючки,

Шаг за шагом попадаюсь.



«Я бросил жребий»

По словам Дениса Клявера, песня, написанная в жанре электро синти-поп, переносит слушателя в эпоху 80-х, ассоциирующуюся с духом полной свободы музыкального самовыражения. Композитор Алексей Романоф и саунд-продюсер Константин Костомаров создали уникальный саунд, подчёркивающий индивидуальность и яркость поэзии Михаила Гуцериева.

Редкая современная работа способна вызвать такие переживания и такой эмоциональный накал, считает автор музыки Алексей Романоф:

«Для меня стихи в песне — главные, поскольку мысль является самой важной составляющей. Именно стихи Михаила Сафарбековича вдохновили меня на создание музыки, поэтому мелодия родилась очень быстро».

«Михаил Сафарбекович один из очень немногих поэтов, кто поддерживает сегодня качество стихов и музыки на самом высоком уровне», — считает Денис Клявер.

Уже в самое ближайшее время начнётся работа над съёмками клипа, режиссёром которого выступит легендарный клипмейкер Александр Игудин. Премьера видео запланирована на конец 2021 года.