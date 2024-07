Билли Айлиш: Ударить одновременно и сильно, и слабо - невозможно, но альбом именно это и делает!

Уже несколько недель пластинка Hit Me Hard and Soft находится на вершине большинства чартов. Провокационное название альбома можно перевести с английского как «Ударь меня жестко и мягко».



Billie Eilish

«Невозможно ударить и сильно, и слабо одновременно, но, мне кажется, что альбом именно это и делает. Он разнообразный: с одной стороны – мягкий, с другой – жёсткий, в нём столько всего... И всё вместе сложилось идеально. Для меня было очень важно, чтобы всё сработало, потому что у альбома должен быть контекст. В нём нет синглов и всё взаимосвязано, поэтому нужно прослушать его от начала до конца».

Hit Me Hard and Soft – третий студийный альбом певицы, в нем 10 песен. Как и ранее, Билли Айлиш писала материал вместе с братом Финнеасом О’Коннеллом, который также выступил продюсером альбома. Исполнительница вспомнила, как они в буквальном смысле за обедом создавали ведущий трек Lunch.

«Финнеас начал импровизировать на гитаре, а я стала придумывать текст о том, что бы я хотела съесть на обед. Поначалу это было непросто, но в итоге мы создали идеальный трек. Мы понимали, что у нас получилось нечто грандиозное. Я горжусь этой песней и люблю. Её смысл – в свободе самовыражения без страха быть неправильно понятым. Все ваши чувства – правильные. Вы имеете полное право на них и не должны переживать из-за этого».

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



До выхода Hit Me Hard and Soft Билли Айлиш три года не выпускала студийные альбомы, но все же за последний год у певицы случилась еще одна весьма значимая работа – саундтрек What was I made for к нашумевшому фильму «Барби» 2023 года. Он собрал практически все крупные кино и музыкальные награды – «Оскар», «Золотой глобус», «Грэмми», «Спутник», «Выбор критиков», MTV Video Music Award. В том, что эта песня значит для нее, она призналась на ENERGY.

«Я очень люблю и её, с «Оскаром» или без, и сам фильм, и людей, которые сделали это возможным. Кроме того, мы работали над ней вместе с братом, а для меня это очень ценно. Нам с Финнеасом всегда нравилось писать музыку с точки зрения персонажа, мы часто вдохновлялись кино и сериалами. Поэтому работа над песней была для нас привычной и спокойной».

Билли Айлиш добавила, что, с одной стороны, хотела бы ещё поработать над саундтреками, но точно не в ближайшее время:

«Если я и буду писать их, то, скорее всего, для своего проекта или для брата, или для друзей».

Эксклюзив в эфире ENERGY вышел 4 июля.