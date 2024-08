Билли Айлиш переделала свои песни и рассказала про них

Amazon Music запустил Songline, новый документально-выступительный сериал, который позволяет зрителям взглянуть на процесс написания песен артистом и истории, стоящие за музыкой. В премьере сериала Билли Айлиш и Финнеас разбирают треки из получившего признание критиков своего третьего студийного альбома Hit Me Hard And Soft.



Billie Eilish

Сосредоточившись на искусстве написания песен, Songline пригласит артистов переосмыслить свою музыку в упрощенной обстановке, а каждое выступление будет прерываться интервью, что даст каждому автору песен возможность рассказать о своем процессе.

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



Для дебютного эпизода Айлиш и Финнеас переделывают четыре песни из Hit Me Hard And Soft, включая «Birds of a Feather», «Wildflowers» и «L'Amour De Ma Vie»? используя струнные и новые хоровые аранжировки. В разговорах, вставленных между выступлениями, они описывают процесс написания песен, подход Айлиш к пению и творческие решения, лежащие в основе переосмысленных версий песен.

«Songline дает возможность авторам-исполнителям и их соавторам продемонстрировать процесс написания песен, подробно рассказать о своем творческом пути и раскрыть истории, стоящие за песнями, которые обычно скрываются в студиях, — сказал Том Уинклер, глава отдела издательства, авторов песен и связей с обществом в Amazon Music. - Помещая авторов песен и их мастерство на передний план культуры, фанаты могут узнать, как создавались их любимые песни и записи, тем самым укрепляя связь со своими любимыми артистами».