Билли Айлиш переделала свои песни и рассказала про них

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Певица Билли Айлиш и ее брат и давний соавтор Финнеас снялись в первом эпизоде ​​сериала Songline от Amazon Music (смотреть эпизоды).

Amazon Music запустил Songline, новый документально-выступительный сериал, который позволяет зрителям взглянуть на процесс написания песен артистом и истории, стоящие за музыкой. В премьере сериала Билли Айлиш и Финнеас разбирают треки из получившего признание критиков своего третьего студийного альбома Hit Me Hard And Soft.

Billie Eilish
Billie Eilish

Сосредоточившись на искусстве написания песен, Songline пригласит артистов переосмыслить свою музыку в упрощенной обстановке, а каждое выступление будет прерываться интервью, что даст каждому автору песен возможность рассказать о своем процессе.

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Для дебютного эпизода Айлиш и Финнеас переделывают четыре песни из Hit Me Hard And Soft, включая «Birds of a Feather», «Wildflowers» и «L'Amour De Ma Vie»? используя струнные и новые хоровые аранжировки. В разговорах, вставленных между выступлениями, они описывают процесс написания песен, подход Айлиш к пению и творческие решения, лежащие в основе переосмысленных версий песен.

«Songline дает возможность авторам-исполнителям и их соавторам продемонстрировать процесс написания песен, подробно рассказать о своем творческом пути и раскрыть истории, стоящие за песнями, которые обычно скрываются в студиях, — сказал Том Уинклер, глава отдела издательства, авторов песен и связей с обществом в Amazon Music. - Помещая авторов песен и их мастерство на передний план культуры, фанаты могут узнать, как создавались их любимые песни и записи, тем самым укрепляя связь со своими любимыми артистами».

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