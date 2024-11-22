Билли Айлиш снова стала главным артистом года на Apple Music

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Билли Айлиш признали главным артистом 2024 года на стриминге Apple Music.

Она стала первым музыкантом, получившим это звание во второй раз: Айлиш уже называли артистом года в 2019-м.

В 2024 году певица выпустила третий альбом «Hit Me Hard and Soft»: он возглавил Apple Music в 138 странах мира.

Вот что сказала Рэйчел Ньюман, старший директор сервиса по контенту и редакционным вопросам:

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«Она – голос своего поколения. "Hit Me Hard and Soft" – самый красивый альбом в ее карьере на сегодня. Мы начали рассматривать ее с точки зрения музыки. Но затем вы увидели, чего она достигла с фильмом "Барби" и той необыкновенной песней ("What Was I Made For?"), которая отозвалась у каждой женщины и маленькой девочки в мире. Какое культурное влияние она оказала – а ведь ей всего 22».

Billie Eilish
Billie Eilish

В 2023 году звание артиста года на Apple получила Тейлор Свифт, в 2022-м – Bad Bunny, в 2021-м – Викенд, в 2020-м – Lil Baby, а в 2019-м – Билли Айлиш. До 2019 года эта награда не вручалась.

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