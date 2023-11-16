Дельфин запечатлел сентябрь в клипе «Моя»

Режиссером и оператором стал сам Андрей Лысиков. По словам музыканта, идея этого видео родилась в прошедшем сентябре.

«Сентябрь был прекрасен. Такого сентября я не видел никогда. Теперь я знаю, что рай - это не весна. Это не май, не пение его птиц. Рай - сентябрь. Вечный сентябрь. Всё стало тем, чем хотело стать. Созрело. Готово упасть к ногам. Солнце ласково, и даже ночью, целует моё отражение в зеркале луны. Воздух сам дышит за меня, незаметно наполняя и покидая мои лёгкие. А вокруг всегда ты. Моя. Сентябрь. 2023», - написано в аннотации к клипу.



Дельфин

Название «Прощай оружие» — одноимённый роман американского писателя, лауреата Нобелевской премии, Эрнеста Хемингуэя, вышедший в 1929 году. Книга рассказывает о любви на фоне Первой Мировой войны.