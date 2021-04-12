Дельфин посвятил клип «Ладони» погибшим врачам

Режиссер Пётр Антохин увидел схожесть между медицинскими боксами в «красной зоне» больниц и интерьерами космических кораблей, и выстроил на этом ассоциативное видео. Дельфин (Андрей Лысиков) сидит за неким пультом управления с голосовой гарнитурой, и читает привычную мелодекламацию, а врачи, которых играют звезда сериала «Топи» Диана Пожарская и Платон Могильный, буквально живут в больнице, общаясь с детьми и родственниками дистанционно.

Кроме того, Дельфин запустил благотворительный аукцион, на котором выставлено ограниченное количество виниловых пластинок сингла «Ладони». Все собранные средства будут направлены на помощь семьям погибших и пострадавших в борьбе с пандемией врачей. Кроме всего прочего, каждый может внести свой вклад и пожертвовать любую сумму фонду «Вблагодарность».



Дельфин

Основой для пластинок стали рентгеновские снимки, по своим свойствам похожие на привычный всем винил, а конверты первых трех экземпляров оформлены в стиле скрапбукинга из больничных дел.

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