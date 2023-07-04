Питер Гэбриел спел о жизни и смерти в полнолуние

Написанный и спродюсированный самим Гэбриелом трек включает струнную аранжировку Джона Меткалфа, бас Тони Левина, гитару Дэвида Роудса и бэк-вокал дочери Питера Мелани. Гэбриел называет новую работу «простой песней о том, как максимально использовать жизнь, которая нам дана».

«Я целенаправленно старался не умничать с этим, — говорит артист. - Я хотел получить очень простой припев, но такой, в котором была бы какая-то субстанция в гармонии и мелодии. Что-то, что легко усваивалось, но все же имело характер. «So Much» о смертности, старении, обо всех ярких, веселых темах, но я думаю, что когда вы достигаете моего возраста, вы либо убегаете от смертности, либо прыгаете в нее и пытаетесь жить жизнью в полной мере, и это всегда кажется мне более логичным. Наиболее живыми кажутся страны, в которых смерть является частью их культуры».



Peter Gabriel

Intermedia напомнила, что Гэбриел выпускает новую песню в каждое полнолуние 2023 года (3 июля в Москве можно было наблюдать громовое суперлуние), и каждый сингл сопровождается определенным произведением искусства. Обложку «So Much» украшает картина «Somewhere Over Mercia» Генри Хадсона, где изображена желтая линия горизонта над темным небом цвета индиго.

Эта песня, как и вышедшие ранее синглы, войдет в новый альбом Питера Гэбриела «i/o», релиз которого состоится в этом году, но дата пока не названа.