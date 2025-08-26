Итоги музыкального лета от VK: Icegergert, «Бонд с кнопкой» и Mona

Самой популярной песней лета 2025 стал фит Icegergert со Sky Rae — «Наследство». В конце мая артист стал первым обладателем награды от VK Музыки за самый стремительный взлёт в сервисе. Строчки из трека-фаворита и его музыкальные фрагменты продолжают вируситься в сервисах вертикального контента. Сейчас «Наследство» находится на первом месте Чарта VK Музыки.



Музыкальные итоги лета от VK

Сразу следом идут не менее громкие композиции, которые регулярно звучали этим летом: «Кухни» группы «Бонд с кнопкой» и «Иордан» от Mona.

О главных феноменах и музыкальных трендах, которые представлены в топ-30 треков лета по прослушиваниям в стриминге, рассказал Сергей Мудрик, главный редактор VK Музыки:

«В списке мы видим, как хиты, продолжающие греметь с прошлого года — «Худи» от Джигана, Artik & Asti & Niletto, Jakone & Kiliana («Асфальт»), Bearwolf («Валькирия»), Татьяна Куртукова («Одного»), — сочетаются с очевидными успехами молодых артистов, а также мощной виральностью хитов Homay от Ay Yola и «Кухни» «Бонда с кнопкой», которые доходили до вершины чарта. Два трека с участием Mona («Иордан» и совместный с Navai «Есенин») внезапно, спустя некоторое время после выхода, были распробованы публикой и усилили растущие цифры артистки».

Новый альбом Macan, который вышел в июле, с громкими именами на фитах обеспечил попадание всех треков в Чарт VK Музыки в день релиза. А в летний топ вошли сразу три совместных композиции исполнителя — «Пусть Бог будет рядом с твоими планами» с Бастой, «Здравствуй» с Три дня дождя и «Золотые купола» с Брутто.

Macan по-прежнему остаётся традиционным лидером у аудитории в возрасте от 14 до 35 лет, что подтвердила статистика прослушиваний за летний сезон. Также в топ-3 артистов входят Баста и Miyagi & Эндшпиль.

Голосом лета у молодой аудитории в возрасте от 14 до 24 лет стали madk1d и Friendly Thug 52 NGG, которые догнали Macan и Icegergert и также стали самыми прослушиваемыми артистами в сервисе летом 2025. VK Музыка отметила в начале апреля набирающую популярность madk1d в рубрике «Открытия VK Микс». И уже в июле артист получил свою первую награду в карьере за самый стремительный взлёт в сервисе.

«Также нельзя не отметить вечный успех песни I Got Love от Miyagi & Эндшпиль и Рем Дигга, чей по-настоящему летний и уютный вайб позволяет этому треку вновь и вновь попадать в заветный топ-100 VK Музыки вопреки всяким трендам», — отметил ежегодный летний феномен Сергей Мудрик.

Услышать, каким был этот летний сезон, можно в тематическом плейлисте «Топ треков лета 2025», который собрала редакция VK Музыки. В него вошли все топ-30 композиций по прослушиваниям в стриминге.

Топ-10 треков лета 2025: