Леонид Агутин спел «Бог об этом не просил» из будущего альбома

Сегодня на музыкальных сервисах состоялась премьера новой песни Леонида Агутина «Дорога», которую он записал эксклюзивно для саундтрека сериала «Как друзья Захара женили» производства Good Story Media. Летняя по духу песня прозвучит на титрах и задаст тон истории про краснодарского парня, который вместе с друзьями попытается спасти сорвавшуюся свадьбу и вернуть «сбежавшую» невесту.

