Леонид Агутин спел «Бог об этом не просил» из будущего альбома

Автор музыки и слов песни: Леонид Агутин. Песня посвящается Полине Лалетиной. Идею анимационного клипа придумал сам Агутин, а реализовал режиссёр-мультипликатор Денис Кузьмин. Привычные пиктограммы оживают, и начинают танцевать или маршировать.
«Мы решили, что мы люди», - поет Леонид Агутин.
Новый студийный альбом «Всё не зря» выйдет 29 марта, объявил артист.
«Привет, друзья! Новости такие. 29 марта выходит новый альбом, совершенно новый, совершенно 12 новых песен. И работали мы над ним с июля... в общем, 9 месяцев. И вот он родился и свеженький такой новоиспечённый... Называться будет «Всё не зря». Надеюсь, что всё не зря. Прошу любить и жаловать».
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