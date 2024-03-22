Леонид Агутин спел «Бог об этом не просил» из будущего альбома

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Певец Леонид Агутин выпустил первую песню и клип «Бог об этом не просил» из своего будущего альбома «Всё не зря» (смотреть клип).

Автор музыки и слов песни: Леонид Агутин. Песня посвящается Полине Лалетиной. Идею анимационного клипа придумал сам Агутин, а реализовал режиссёр-мультипликатор Денис Кузьмин. Привычные пиктограммы оживают, и начинают танцевать или маршировать.

«Мы решили, что мы люди», - поет Леонид Агутин.

Леонид Агутин
Леонид Агутин

Новый студийный альбом «Всё не зря» выйдет 29 марта, объявил артист.

«Привет, друзья! Новости такие. 29 марта выходит новый альбом, совершенно новый, совершенно 12 новых песен. И работали мы над ним с июля... в общем, 9 месяцев. И вот он родился и свеженький такой новоиспечённый... Называться будет «Всё не зря». Надеюсь, что всё не зря. Прошу любить и жаловать».

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