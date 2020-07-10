Bon Jovi спел про протесты в Америке

Это абсолютно новая песня, которая не числится в списке треков готовящегося к выходу альбома «2020». Из-за пандемии коронавируса его выпуск был сдвинут с мая на осень.

Преимущественно акустическая «American Reckoning» с проникновенным соло на губной гармошке в кульминации стала отражением актуальных событий в США и отношения участников группы к смерти во время полицейского задержания афроамериканца Джорджа Флойда и последовавшими за ней по всем Соединенным штатам протестам против расизма и насилия со стороны полиции.



Bon Jovi