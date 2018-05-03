Эксперты: Bon Jovi и Queen - самые переоцененные группы

Последнее место эксперты присудили американскому исполнителю Джону Бон Джови и его коллективу Bon Jovi, который занял 214 строчку рейтинга. По мнению критиков, за 30 с лишним лет существования группа едва ли выпустила один стоящий трек, заботясь только о собственном стиле и маркетинге. "Парни из Bon Jovi не играют в рок группе. Они как будто снимаются в фильме о рок-группе", — говорится в статье.



Queen

На предпоследнем, 2013 месте, оказалась группа Queen, названная изданием "самым переоцененным коллективом в истории". Замкнул тройку "аутсайдеров" коллектив Journey, появившийся в 1973 году.

Лучшим рок-музыкантом эксперты признали Чака Берри, скончавшегося в марте 2017-го в возрасте 90 лет. За ним следует британский коллектив The Beatles, а на третьем месте оказался американский исполнитель Боб Дилан.

РИА Новости